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Сборная США стала последним полуфиналистом МЧМ-2021, обыграв Словакию

Сборная США стала последним полуфиналистом МЧМ-2021, обыграв Словакию
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась заключительная четвертьфинальная встреча молодёжного чемпионата мира — 2021, в которой сборная США обыграла Словакию – 5:2.

В составе Соединённых Штатов забили Артур Калиев, Джон Фариначчи (дубль), Коул Кофилд и Мэттью Бенирс. У Словакии заброшенные шайбы на свой счёт записали Матей Кашлик и Доминик Сойка.

В полуфинале МЧМ-2021 сборная США встретится с Финляндией, которая одержала волевую победу над Швецией (3:2). Во втором полуфинале Канада, обыгравшая Чехию (3:0), сыграет с Россией, сломившей сопротивление Германии (2:1).

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
03 января 2021, воскресенье. 06:30 МСК
США U20
Окончен
5 : 2
Словакия U20
1:0 Калиев (Болди, Зеграс) – 10:44' (5x4)   2:0 Фариначчи (Джонсон, Берард) – 31:55' (5x5)   3:0 Кофилд (Зеграс) – 36:53' (5x3)   3:1 Кашлик (Немец, Коленич) – 38:32' (5x5)   3:2 Сойка (Княжко) – 49:50' (5x4)   4:2 Фариначчи (Бринк) – 55:46' (5x5)   5:2 Бенирс (Бринк) – 58:36' (en)
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