Сборная США стала последним полуфиналистом МЧМ-2021, обыграв Словакию

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась заключительная четвертьфинальная встреча молодёжного чемпионата мира — 2021, в которой сборная США обыграла Словакию – 5:2.
В составе Соединённых Штатов забили Артур Калиев, Джон Фариначчи (дубль), Коул Кофилд и Мэттью Бенирс. У Словакии заброшенные шайбы на свой счёт записали Матей Кашлик и Доминик Сойка.
В полуфинале МЧМ-2021 сборная США встретится с Финляндией, которая одержала волевую победу над Швецией (3:2). Во втором полуфинале Канада, обыгравшая Чехию (3:0), сыграет с Россией, сломившей сопротивление Германии (2:1).
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
- 3 января 2021
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