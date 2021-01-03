Главный тренер сборной Канады U20 не смог открыть бутылку с водой после матча с Чехией

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча четвертьфинала молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Канады и Чехии, которая завершилась победой хозяев турнира – 3:0.
На традиционной пресс-конференции после завершения матч любопытный эпизод произошёл с главным тренером канадской сборной Андре Туриньи. Специалист с нескольких попыток не мог открыть бутылку с водой, и организаторам пришлось поменять бутылку для своего тренера.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Кэми Кепке.
Победа стала для «кленовых листьев» пятой подряд на проходящем турнире. Ранее на групповой стадии были обыграны сборные Германии (16:2), Словакии (3:1), Швейцарии (10:0) и Финляндии (4:1), а теперь в 1/4 финала и сборная Чехии (3:0). Таким образом, сборная Канады имеет разницу шайб на турнире – 36-4.
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