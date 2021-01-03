Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видео гола Финляндии на последних секундах, который вывел Россию на Канаду в полуфинале

Сборная Финляндии обыграла команду Швеции и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Антти Пеннанена. Благодаря победе сборной Финляндии в полуфинале МЧМ-2021 образовалась пара Россия — Канада.

На 15-й минуте встречи забил шведский нападающий Лукас Рэймонд, ему ассистировал Альберт Юханссон. На 17-й минуте Рэймонд помог Эльмеру Сёдерблому, удвоившему перевес «тре крунур». Однако во втором периоде нападающий Хенри Никканен сократил отставание финской команды. Решающий рывок финны совершили в концовке — на 52-й минуте забил Антон Лунделль, а за 24 секунды до финальной сирены — Рони Хирвонен.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Торонто Мэйпл Лифс».