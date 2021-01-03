Баттон — о сборной Канады: Леви — настоящий бриллиант этой команды

Обозреватель канадского телеканала TSN Крэйг Баттон подвёл итоги победного матча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира между сборными Канады и Чехии (3:0).
«Леви сыграл очень здорово. Временами у его ворот вспыхивала серьёзная опасность, голевые моменты у чехов были качественными. Но голкипер со всем справился и очень хорошо чувствовал ритм игры. Он понимал, когда нужно подержать шайбу, чтобы было вбрасывание, и давал партнёрам возможность отдышаться, передохнуть. Леви — настоящий бриллиант этой сборной. Он пропустил в пяти матчах только три гола, и две шайбы залетели в его ворота от клюшек собственных защитников», — отмечает Баттон.
Эта победа стала для «кленовых листьев» пятой подряд на проходящем турнире. Ранее на групповой стадии были обыграны сборные Германии (16:2), Словакии (3:1), Швейцарии (10:0) и Финляндии (4:1), а теперь в 1/4 финала — и сборная Чехии (3:0). Таким образом, сборная Канады имеет разницу шайб на турнире — 36-4.
- 3 января 2021
-
11:50
-
11:35
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:04
-
09:51
-
09:30
-
09:12
-
09:05
-
09:05
-
09:03
-
09:03
-
09:02
-
08:26
-
07:41
-
06:47
-
06:43
-
06:33
-
05:58
-
05:46
-
05:33
-
02:01
-
02:00
-
01:15
-
00:47
-
00:40
-
00:25
-
00:14
- 2 января 2021
-
23:57
-
23:49
-
23:38
-
23:33