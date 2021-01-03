Баттон — о сборной Канады: Леви — настоящий бриллиант этой команды

Обозреватель канадского телеканала TSN Крэйг Баттон подвёл итоги победного матча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира между сборными Канады и Чехии (3:0).

«Леви сыграл очень здорово. Временами у его ворот вспыхивала серьёзная опасность, голевые моменты у чехов были качественными. Но голкипер со всем справился и очень хорошо чувствовал ритм игры. Он понимал, когда нужно подержать шайбу, чтобы было вбрасывание, и давал партнёрам возможность отдышаться, передохнуть. Леви — настоящий бриллиант этой сборной. Он пропустил в пяти матчах только три гола, и две шайбы залетели в его ворота от клюшек собственных защитников», — отмечает Баттон.

Эта победа стала для «кленовых листьев» пятой подряд на проходящем турнире. Ранее на групповой стадии были обыграны сборные Германии (16:2), Словакии (3:1), Швейцарии (10:0) и Финляндии (4:1), а теперь в 1/4 финала — и сборная Чехии (3:0). Таким образом, сборная Канады имеет разницу шайб на турнире — 36-4.