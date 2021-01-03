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Р. Ротенберг: тренерский штаб сборной России знает, как помочь игрокам обыграть Канаду

Р. Ротенберг: тренерский штаб сборной России знает, как помочь игрокам обыграть Канаду
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.

«Наш тренерский штаб знает, как помочь нашим игрокам обыграть Канаду. Как говорил великий тренер Виктор Васильевич Тихонов, когда его спросили, как он обыгрывал Канаду: «Формула победы – это работа, работа, работа и дисциплина». Нам надо переработать Канаду», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. В последний раз команды играли в финале мирового первенства 2020 года, тогда сильнее оказались канадцы (4:3). При этом на стадии полуфинала МЧМ соперники встретятся впервые с 2012 года. Девять лет назад полуфинал МЧМ сложился драматическим образом, и россияне добыли путёвку в финал, выиграв со счётом 6:5.

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