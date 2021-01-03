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Карандин: учитывая политику, есть опасения, что решающие свистки будут не в нашу пользу

Карандин: учитывая политику, есть опасения, что решающие свистки будут не в нашу пользу
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Почётный вице-президент ФХР, известный советский арбитр Юрий Карандин поделился мнением о судействе МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

«На мой взгляд, пока всё хорошо. Да, были спорные моменты в матче со шведами, на которые российские болельщики могли бы и пожаловаться. Но всё же главный свисток того матча, прозвучавший в овертайме, стал роковым как раз для нашего соперника. Честно скажу, в овертайме надо удалять только за тысячепроцентные нарушения, поэтому здесь сборной России где-то повезло. Так что никаких жалоб.

Класс североамериканских арбитров не вызывает вопросов. А значит, в полуфиналах, где встречаются примерно равные команды, всё может зависеть от одного-двух свистков. Судьи высокого уровня могут сделать эти свистки, а могут и не сделать – в зависимости от желаемого результата. И к ним не придерёшься…

Могу сказать, что в советские времена в Канаде всем был наиболее интересен финал Канада – СССР – в плане как хоккея, так и кассы. Наверное, где-то это накладывало отпечаток даже на судейство на турнирах. Но за последние десятилетия кое-что изменилось. Теперь финал США – Канада вряд ли для организаторов менее полезен, чем классика Россия – Канада. Учитывая политические факторы, которые, к сожалению, возвращаются в мировой спорт, могут возникать опасения, что те самые один-два свистка в полуфинале прозвучат не в нашу пользу», – цитирует Карандина Russia-Hockey.

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