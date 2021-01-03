В Эдмонтоне состоялись четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. После завершения последнего матча определились полуфинальные пары МЧМ-2021: американская сборная сыграет с командой Финляндии, а сборная России — с командой Канады.
На чемпионате мира в Канаде работают бригады судей, полностью состоящие из местных судей. Самой дисциплинированной командой мирового первенства на данный момент является сборная США — всего 20 минут штрафа за турнир. Ближайший результат — у шведов (38). Лидеры — финны (62).
У сборной Канады 15 малых штрафов на МЧМ, у России — 18. Меньше всех нарушений — у США
Финляндия – 21
Россия – 18
Канада – 15
США – 10.
Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов после матча с командой Германии впервые раскритиковал судейство на чемпионате мира 2021 года.
- 3 января 2021
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