Фомичёв: за счёт хорошей физики и опыта Ерёменко по-прежнему один из лучших вратарей в КХЛ

Бронзовый призёр чемпионата России, экс-голкипер сборной России Александр Фомичёв поделился мнением об игре голкипера московского «Динамо» Александра Ерёменко в декабре. 40-летний голкипер одержал шесть побед в шести матчах при 96,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 0,99.

«В декабре нельзя не отметить игру Александра Ерёменко. 40-летний вратарь выходил на лёд именно в те моменты, когда игра у партнёров не получалась. Но своей уверенностью Ерёменко давал силы хоккеистам «Динамо» и выручил их. Александр очень здорово читает игру, правильно располагается в воротах и очень хорош в ближнем бою, действуя до конца. За счёт хорошей физической формы и опыта Александр Ерёменко по-прежнему один из лучших вратарей КХЛ», — цитирует Фомичёва пресс-служба КХЛ.