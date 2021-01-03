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Фомичёв: за счёт хорошей физики и опыта Ерёменко по-прежнему один из лучших вратарей в КХЛ

Фомичёв: за счёт хорошей физики и опыта Ерёменко по-прежнему один из лучших вратарей в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0
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Бронзовый призёр чемпионата России, экс-голкипер сборной России Александр Фомичёв поделился мнением об игре голкипера московского «Динамо» Александра Ерёменко в декабре. 40-летний голкипер одержал шесть побед в шести матчах при 96,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 0,99.

«В декабре нельзя не отметить игру Александра Ерёменко. 40-летний вратарь выходил на лёд именно в те моменты, когда игра у партнёров не получалась. Но своей уверенностью Ерёменко давал силы хоккеистам «Динамо» и выручил их. Александр очень здорово читает игру, правильно располагается в воротах и очень хорош в ближнем бою, действуя до конца. За счёт хорошей физической формы и опыта Александр Ерёменко по-прежнему один из лучших вратарей КХЛ», — цитирует Фомичёва пресс-служба КХЛ.

Крикунов: Ерёменко — лучший вратарь КХЛ? Может, далеко берёте, но в «Динамо» он сильнейший
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