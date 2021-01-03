Трое шведов пытались подраться с форвардом сборной Финляндии после финальной сирены

Стали известны любопытные детали матча четвертьфинала молодёжного чемпионата мира 2021 года между сборными Швеции и Финляндии (2:3). Так, после финальной сирены, которая зафиксировала победу финнов, три шведских хоккеиста — Александер Хольц, Лукас Рэймонд и Арвид Костмар — стали преследовать форварда сборной Финляндии Юусо Пярссинена.
В телетрансляцию этот момент не попал, так как камеры в тот момент были сосредоточены на эмоциях победителей, но журналисты, присутствовавшие на стадионе, заметили подобное поведение игроков «тре крунур». «Вот и всё. Шведы вылетели, и Рэймонд, Хольц и Костмар в отчаянии преследуют Пярссинена после сирены», — написал в своём «твиттере» обозреватель The Athletic Скотт Уилер.
Пярссинен также подтвердил инцидент. «После того как камеры переключились, три шведских игрока попробовали сунуть мне свои кулаки. Ничего страшного», — написал финн у себя в «твиттере». По словам главного тренера финской команды Антти Пеннанена, он не видел инцидента, но заметил, что на льду почему-то лежали клюшки.
- 3 января 2021
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