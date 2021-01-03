Expressen: неудачники умеют находить оправдания. Надеемся, в шведском хоккее этого нет

Обозреватель шведского издания Expressen Санни Линдстрём прокомментировал проигрыш младших «тре крунур» в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира 2021 со сборной Финляндии (2:3).

«Сначала всё выглядело неплохо, сборная Швеции повела со счётом 2:0. Лукас Рэймонд забил по-настоящему классный гол, а Сёдерблом реализовал большинство. Но на этом веселье закончилось. Финляндия была явно лучше, и единственное, что помешало «львам» повернуть ход матча раньше — это голкипер шведов Хуго Альнефельт. Финны ускорили темп, а шведские игроки были беспечными, играли небрежно, а кроме этого, выглядели усталыми и измученными. Конечно, можно найти много оправданий относительно неправильной подготовки, коронавируса и отсутствия главного тренера Томаса Монтена. Но у Швеции был лишь один хороший матч на турнире — против чехов. Две победы в пяти играх — на это нельзя закрывать глаза.



Неудачники умеют находить оправдания, но, надеюсь, в шведском хоккее этого нет. Финляндия обыграла нас. Шведский хоккей сейчас — младший брат Финляндии, нравится нам это или нет. Наша молодёжная сборная ничуть не лучше пятой, шестой или даже седьмой команды в мире. И принять это очень сложно», — считает Линдстрём.