«Спартак» взял 27 хоккеистов на трёхматчевый выезд

«Спартак» отправился на три гостевых матча регулярного чемпионата КХЛ — с «Металлургом», «Трактором» и «Йокеритом», сообщается на официальном сайте московского клуба. В составе делегации 27 хоккеистов.
Вратари: Александр Трушков, Юлиус Гудачек, Павел Хомченко.
Защитники: Эмиль Юсе, Яков Рылов, Андрей Зубарев, Никита Пивцакин, Евгений Кулик, Дамир Мусин, Никита Соколов, Артём Сериков, Алексей Егоров.
Нападающие: Анатолий Никонцев, Илья Зубов, Сергей Широков, Лукаш Радил, Робин Ганзл, Мартин Бакош, Артём Фёдоров, Михаил Юньков, Максим Цыплаков, Павел Чернов, Илья Талалуев, Михаил Котляревский, Владислав Кара, Александр Торченюк, Данил Авершин.
4 января красно-белые сыграют в Магнитогорске с «Металлургом», 6-го — в Челябинске с «Трактором», 8 января — в Хельсинки с «Йокеритом».
- 3 января 2021
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