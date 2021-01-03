«Ванкувер» пригласил в тренировочный лагерь защитника Трэвиса Хамоника
Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» пригласил защитника Трэвиса Хамоника в свой тренировочный лагерь на пробный контракт, сообщает североамериканский журналист Рик Даливал в своём «твиттере».
30-летний хоккеист прошлый сезон провёл в составе «Калгари Флэймз» и принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата. Ему удалось записать на свой счёт 12 (3+9) результативных баллов при показателе полезности «-3» и 27 минутах штрафного времени.
Хамоник стал одним из немногих хоккеистов, кто отказался от участия в плей-офф НХЛ при возобновлении сезона в условиях пандемии коронавируса. Игрок мотивировал это решение семейными обстоятельствами.
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