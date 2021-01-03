Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Ларсена в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Автомобилистом»

Гол Ларсена в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник Филип Ларсен, ему ассистировали Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен. Первый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола, отразивший 21 бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с омским «Авангардом», а «Автомобилист» в Москве — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 5 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 0
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ларсен (Маннинен, Хартикайнен) – 62:39' (3x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021