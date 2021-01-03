Гол Ларсена в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Автомобилистом»
«Салават Юлаев» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
Победную шайбу в овертайме забросил защитник Филип Ларсен, ему ассистировали Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен. Первый шат-аут в сезоне оформил голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола, отразивший 21 бросок.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третья кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с омским «Авангардом», а «Автомобилист» в Москве — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 5 января.
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