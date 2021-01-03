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От кого из игроков сборной России вы ждёте прорыва в матче с Канадой на МЧМ?

От кого из игроков сборной России вы ждёте прорыва в матче с Канадой на МЧМ?
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

5 января сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало — в 2:00 мск. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «От кого из игроков сборной России вы ждёте прорыва в матче с Канадой на МЧМ?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. В последний раз команды играли в финале мирового первенства 2020 года, тогда выиграли канадцы (4:3). При этом на стадии полуфинала МЧМ соперники встретятся впервые с 2012 года. Девять лет назад полуфинал МЧМ сложился драматично, россияне пробились в финал, выиграв со счётом 6:5.

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