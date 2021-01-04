Будете ли вы смотреть матч Россия — Канада на МЧМ в прямом эфире?
5 января сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало — в 2:00 мск. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Будете ли вы смотреть матч Россия — Канада на МЧМ в прямом эфире?».
Принять участие в опросе можно на Quiz.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. В последний раз команды играли в финале мирового первенства 2020 года, тогда выиграли канадцы (4:3). При этом на стадии полуфинала МЧМ соперники встретятся впервые с 2012 года. Девять лет назад полуфинал МЧМ сложился драматично, россияне пробились в финал, выиграв со счётом 6:5.
«При явном подсуживании МЧМ себя дискредитирует». Что может ждать Россию в полуфинале
Постоянные эксперты «Чемпионата» призывают канадских арбитров к справедливому судейству и дают советы нашей команде.
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