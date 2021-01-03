«Башка, ты куда, *** ?». Забавный момент на матче Россия — Германия

В социальных сетях обратили внимание на фрагмент четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира между Россией и Германией (2:1).

Во время одного из эпизодов российский защитник Артемий Князев, находясь за собственными воротами, эмоционально отреагировал на действия Данилы Башкирова при выходе из зоны, произнеся нецензурное выражение — «Башка, ты куда, *** [блин]? После этого англоязычный комментатор встречи отметил, что Башкиров «получил некоторые указания из-за ворот».

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.