«Башка, ты куда, *** ?». Забавный момент на матче Россия — Германия
В социальных сетях обратили внимание на фрагмент четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира между Россией и Германией (2:1).
Во время одного из эпизодов российский защитник Артемий Князев, находясь за собственными воротами, эмоционально отреагировал на действия Данилы Башкирова при выходе из зоны, произнеся нецензурное выражение — «Башка, ты куда, *** [блин]? После этого англоязычный комментатор встречи отметил, что Башкиров «получил некоторые указания из-за ворот».
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
«Выход сборной России из зоны — просто пародия!» Что пишут перед матчем наших с Канадой
А канадские болельщики надеются, что камера TSN на этот раз не даст вылететь на трибуну сразу трём шайбам «кленовых».
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