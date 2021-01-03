«Питтсбург» заключил шестилетний контракт с защитником Джоном Марино

«Питтсбург Пингвинз» подписал новый контракт с защитником Джоном Марино, информирует официальный сайт американского клуба.

«Пингвины» заключили с 23-летним защитником шестилетнее соглашение на общую сумму $ 26,4 млн. В среднем за год американский хоккеист будет получать $ 4,4 млн. Новое соглашение вступит в силу в сезоне-2021/2022. У Марино остался последний год по контракту новичка.

Минувший сезон стал дебютным для Марино в НХЛ. В регулярном чемпионате он провёл 56 матчей, забросил 6 шайб и отдал 20 результативных передач при показателе полезности «+17». В четырёх матчах плей-офф игрок обороны набрал 1 (0+1) очко при показателе «-1».

Марино был выбран клубом «Эдмонтон Ойлерз» в шестом раунде драфта НХЛ-2015 под общим 154-м номером.