«Локомотив» разгромил «Витязь», забросив 7 шайб. Пулккинен оформил хет-трик

«Локомотив» обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась с разгромным счётом 7:1 (2:0, 0:0, 5:1) в пользу подопечных Андрея Скаблеки.
Главным героем встречи стал форвард «Локомотива» Теэму Пулккинен, который оформил хет-трик и отдал две результативные передачи. По два очка набрали Георгий Иванов (1+1), Артур Каюмов (1+1) и Рушан Рафиков (0+2). У «Витязя» отличился Линус Хультстрём.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третье поражение подмосковного клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 5 января дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Витязь» 8 января в Подольске — с ХК «Сочи».
- 3 января 2021
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