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«Локомотив» разгромил «Витязь», забросив 7 шайб. Пулккинен оформил хет-трик

«Локомотив» разгромил «Витязь», забросив 7 шайб. Пулккинен оформил хет-трик
Хоккей / КХЛ 0
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«Локомотив» обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась с разгромным счётом 7:1 (2:0, 0:0, 5:1) в пользу подопечных Андрея Скаблеки.

Главным героем встречи стал форвард «Локомотива» Теэму Пулккинен, который оформил хет-трик и отдал две результативные передачи. По два очка набрали Георгий Иванов (1+1), Артур Каюмов (1+1) и Рушан Рафиков (0+2). У «Витязя» отличился Линус Хультстрём.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третье поражение подмосковного клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 5 января дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Витязь» 8 января в Подольске — с ХК «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
7 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Ландер (Пулккинен) – 08:17' (5x5)   2:0 Иванов (Рафиков) – 12:57' (4x5)   2:1 Хультстрём (Даугавиньш, Теденбю) – 45:37' (5x5)   3:1 Пулккинен (Баранцев, Ткачёв) – 51:48' (5x5)   4:1 Каюмов (Пулккинен, Марченко) – 52:07' (5x5)   5:1 Пулккинен (Каюмов, Петерссон) – 56:24' (5x3)   6:1 Беляев (Рафиков, Алексеев) – 56:55' (5x4)   7:1 Пулккинен (Иванов) – 59:42' (en)
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