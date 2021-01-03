Гол Светлакова в овертайме принёс ЦСКА победу над «Йокеритом»

ЦСКА обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:4 ОТ (1:1, 3:1, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейцев» Андрей Светлаков, в активе которого 3 (2+1) очка. По два очка в составе ЦСКА набрали Клас Дальбек (1+1) и Александр Попов (0+2). Голкипер хозяев Ларс Юханссон отразил 18 бросков.

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Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия финского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Йокерит» в Хельсинки — с ХК «Сочи». Обе встречи состоятся 5 января.