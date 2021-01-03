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Гол Светлакова в овертайме принёс ЦСКА победу над «Йокеритом»

Гол Светлакова в овертайме принёс ЦСКА победу над «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:4 ОТ (1:1, 3:1, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейцев» Андрей Светлаков, в активе которого 3 (2+1) очка. По два очка в составе ЦСКА набрали Клас Дальбек (1+1) и Александр Попов (0+2). Голкипер хозяев Ларс Юханссон отразил 18 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия финского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Йокерит» в Хельсинки — с ХК «Сочи». Обе встречи состоятся 5 января.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Йокерит
Хельсинки
0:1 Шрёдер (О'Нилл, Грант) – 07:21' (5x4)   1:1 Шалунов (Попов) – 16:22' (5x5)   1:2 О'Нилл (Йоэнсуу) – 20:34' (5x5)   2:2 Светлаков (Телегин) – 26:20' (5x5)   3:2 Дальбек (Попов, Окулов) – 28:44' (5x5)   4:2 Соркин (Дальбек) – 32:22' (5x5)   4:3 Лёв (Хаапала, Норман) – 48:13' (5x5)   4:4 Шрёдер (О'Нилл, Грант) – 51:27' (5x4)   5:4 Светлаков – 61:37' (3x3)
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