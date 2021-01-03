Снегурочка болела за ЦСКА, игрок хозяев «уронил» судью. Яркие фото матча с «Йокеритом»

Сегодня, 3 января, в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл финский «Йокерит». Встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ (1:1, 3:1, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.



Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейцев» Андрей Светлаков, в активе которого 3 (2+1) очка. По два очка в составе ЦСКА набрали Клас Дальбек (1+1) и Александр Попов (0+2). Голкипер хозяев Ларс Юханссон отразил 18 бросков.



Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия финского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Йокерит» в Хельсинки — с ХК «Сочи». Обе встречи состоятся 5 января.



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Йокерит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.