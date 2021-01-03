Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков совершил шикарный сейв клюшкой

Минское «Динамо» обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 5:4 ОТ (0:0, 1:2, 3:2, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

В третьем периоде отличный сейв удался голкиперу гостей Игорю Бобкову. Вратарь в падении отразил клюшкой бросок защитника «Динамо» Ильи Соловьёва с близкого расстояния.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Авангарда». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это четвёртое поражение омского клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится со СКА, а «Авангард» в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым». Обе встречи состоятся 5 января.