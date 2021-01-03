Хартли: очень довольны, как ребята из «Авангарда» действуют на МЧМ-2021

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о выступлении игроков омского клуба на молодёжном чемпионате мира.
«Что касается хоккея в целом, то молодёжный хоккей – это одно, а профессиональный совсем другое. И Чинахов, и Чистяков здорово действуют, но они и в команде «Авангард» также играют очень важную роль. Особенно Чинахов. Он всегда на регулярной основе выходил и играл за команду. Когда они вернутся, то мы оценим их, посмотрим и будет уже видно, нужен ли им перерыв. Будем решать уже по факту и касательно Грицюка, и Чинахова, и Чистякова.
Безусловно, я слежу за тем, как они выступают. После каждой игры с ними переписываюсь, оставляю им сообщения. Мы очень гордимся и очень довольны тем, как ребята действуют. Что касается противостояния Россия – Канада, то с 1972 года все мечтают только о том, чтобы вновь увидеть эту битву, поскольку это всегда яркий матч», — сказал Хартли на пресс-конференции после матча с минским «Динамо».
- 3 января 2021
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