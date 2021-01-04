Россия – Канада на МЧМ-2021: где и во сколько смотреть прямую трансляцию

5 января сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало — в 2:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет доступна также на официальной странице телеканала в YouTube. Начало эфира — в 2:00 мск.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. В последний раз команды играли в финале мирового первенства 2020 года, тогда выиграли канадцы (4:3). При этом на стадии полуфинала МЧМ соперники встретятся впервые с 2012 года. Девять лет назад полуфинал МЧМ сложился драматично, россияне пробились в финал, выиграв со счётом 6:5.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
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