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Россия – Канада на МЧМ-2021: где и во сколько смотреть прямую трансляцию

Россия – Канада на МЧМ-2021: где и во сколько смотреть прямую трансляцию
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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5 января сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало — в 2:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет доступна также на официальной странице телеканала в YouTube. Начало эфира — в 2:00 мск.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. В последний раз команды играли в финале мирового первенства 2020 года, тогда выиграли канадцы (4:3). При этом на стадии полуфинала МЧМ соперники встретятся впервые с 2012 года. Девять лет назад полуфинал МЧМ сложился драматично, россияне пробились в финал, выиграв со счётом 6:5.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

«Выход сборной России из зоны — просто пародия!» Что пишут перед матчем наших с Канадой
А канадские болельщики надеются, что камера TSN на этот раз не даст вылететь на трибуну сразу трём шайбам «кленовых».
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