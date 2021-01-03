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Скабелка: приятно, что Пулккинен постепенно вливается в команду

Скабелка: приятно, что Пулккинен постепенно вливается в команду
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (7:1).

«Всех с прошедшим Новым годом! Ребята молодцы, все сражались, и в итоге нас прорвало. После третьего гола в атаке мы раскрепостились. Я брал тайм-аут, чтобы успокоить ребят. Кудрявцев и Аверин получили повреждения, Коваленко попал под ротацию. Какой подарок Теэму Пулккинену на день рождения? Победа – вот наш подарок. Приятно, что Теэму постепенно вливается в команду, его голы помогли одержать победу», — приводит слова Скабелки пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 5 января дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Витязь» 8 января в Подольске — с ХК «Сочи».

«Локомотив» разгромил «Витязь», забросив 7 шайб. Пулккинен оформил хет-трик
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