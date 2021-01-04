Илья Брызгалов оценил шансы сборной России в полуфинальном матче с Канадой на МЧМ

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

«Это одна игра, я жду напряжённой равной игры между оставшимися командами. Мне кажется, у канадцев не будет лёгкой прогулки в полуфинале только потому, что наши имели проблемы с немцами. Я вообще не уверен, кто выиграет, всё будет зависеть от выполнения маленьких деталей, от игровой дисциплины, от удалений. Всё будут решать нюансы.

Групповые игры отличаются от плей-офф. Тут не надо настраивать ребят, они сами понимают важность момента. Говорить слова настроя избыточно, нужно просто правильно подготовить ребят, разобрать канадскую команду, рассказать о её сильных и слабых сторонах, составить план на игру. Не сказал бы, что сборная Канады – это что-то сверхъестественное и её невозможно обыграть. У ребят есть отличный шанс, это равные команды, всё будет зависеть от нюансов.

Завтрашняя игра может закончиться 6:1 в любую сторону, но это не значит, что Россия и Канада – не равные команды. А могут и до буллитов дойти, игра может в любой момент повернуться. Бывает, что счёт крупный, а игра не отражает результат.

Это правильно, что наши жаждут реванша после Остравы, они должны выходить с желанием обыграть Канаду и выиграть чемпионат мира. По-другому на лёд выходить нельзя. Главное делать всё для победы, а не сидеть и не ждать, что тебе кто-то всё принесёт. Надо выходить на лёд и брать это», — сказал Брызгалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с Брызгаловым можно прочитать здесь.