Форвард «Сан-Хосе» поддержал BLM и ЛГБТ-сообщество, показав новые коньки

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Кёртис Габриэль показал свои новые коньки с особым дизайном, на которых изображён радужный флаг, а также надписи в поддержку ЛГБТ-сообщества, движения Black Lives Matter и Альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance).

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

В межсезонье «Сан-Хосе» подписал с Габриэлем контракт, рассчитанный на один сезон. Ранее 27-летний канадец играл в НХЛ за «Миннесоту Уайлд» и «Нью-Джерси Дэвилз». Всего в лиге он провёл 38 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

Напомним, руководителями Альянса хоккейного разнообразия являются Аким Алиу и Эвандер Кейн. В исполнительный комитет вошли Тревор Дэйли, Мэтт Дамба, Уэйн Симмондс, Крис Стюарт и Джоэл Уорд.