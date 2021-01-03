Форвард «Сан-Хосе» поддержал BLM и ЛГБТ-сообщество, показав новые коньки
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Кёртис Габриэль показал свои новые коньки с особым дизайном, на которых изображён радужный флаг, а также надписи в поддержку ЛГБТ-сообщества, движения Black Lives Matter и Альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance).
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
В межсезонье «Сан-Хосе» подписал с Габриэлем контракт, рассчитанный на один сезон. Ранее 27-летний канадец играл в НХЛ за «Миннесоту Уайлд» и «Нью-Джерси Дэвилз». Всего в лиге он провёл 38 матчей и набрал 5 (2+3) очков.
Напомним, руководителями Альянса хоккейного разнообразия являются Аким Алиу и Эвандер Кейн. В исполнительный комитет вошли Тревор Дэйли, Мэтт Дамба, Уэйн Симмондс, Крис Стюарт и Джоэл Уорд.
Альянс хоккейного разнообразия просит НХЛ выделить ему $ 100 млн на борьбу с расизмом
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