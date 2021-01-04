Драйсдейл: раньше сборная России играла на встречных курсах, а сейчас дорожит шайбой

Защитник молодёжной сборной Канады Джейми Драйсдейл поделился ожиданиями от встречи со сборной России в полуфинале МЧМ-2021.

«100% эмоции из прошлогоднего финала перейдут на этот матч. Мы хотим отстоять свой титул и победить, они будут хотеть что-то доказать. Будет отличная игра с обеих сторон, думаю, будет интересная и очень напряжённая игра.

С таким соперником всегда хорошо играешь. Между нашими странами есть небольшое чувство вражды, это только делает игру лучше. Интенсивность и скорости в этом матче будут отличными. Думаю, дело в духе соперничества, в таких матчах весело играть. Надеюсь, мы победим.

В прошлом году Россия играла на встречных курсах, в этом они часто перестраиваются, стараются не отбрасывать шайбу, не боятся выйти из зоны атаки, чтобы перестроиться. Наверное, это главное отличие, что они дорожат шайбой, не отдают её просто так. Нам надо адаптироваться, хорошо действовать на форчеке, это нам сильно поможет.

Будет непросто допускать разрывы в обороне с такой Россией, нельзя допускать, чтобы соперник набирал скорость и заставал нас врасплох. Надо всегда двигать ногами, когда мы правильно выстраиваем оборону, то нас не застать врасплох», — передаёт слова Драйсдейла корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.