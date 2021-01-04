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Ларионов: по Чинахову вопрос открыт, Абрамов возвращается к Грицюку и Афанасьеву

Ларионов: по Чинахову вопрос открыт, Абрамов возвращается к Грицюку и Афанасьеву
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал изменения в звеньях команды перед матчем 1/2 финала МЧМ-2021 со сборной Канады.

«По Чинахову вопрос пока открыт. Вчера он смотрелся неплохо, но мы хотим дать ему ещё одно утро, чтобы он покатался, почувствовал лёд, посмотрел за своим состоянием. Завтра с утра он будет на льду. Что касается других изменений в сочетаниях, Михаил Абрамов возвращается к Грицюку и Афанасьеву», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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Прошлогодняя сборная нравилась Брызгалову больше. Он видит изъяны в игре Аскарова, но не считает Канаду сильнее и верит в честность судей.
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