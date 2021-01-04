Игроку сборной Швеции угрожали в соцсетях после поражения — возможно привлечение полиции

После поражения сборной Швеции в матче 1/4 финала молодёжного чемпионата мира со сборной Финляндии (2:3) одному из игроков шведской команды стали поступать угрозы в социальных сетях. Как сообщает Aftonbladet, ассоциация хоккея Швеции планирует обратиться в полицию после того, как сборная прилетит из Эдмонтона домой.



«Мы начали работать над этим через свою службу безопасности. Конечно, такой тон высказываний, какой был в тех комментариях, недопустим. И неважно, молодой это игрок или ветеран. Пока мы знаем только об угрозе одному хоккеисту, но не исключено, что пострадало больше игроков», — отметил директор шведской хоккейной ассоциации Улоф Эстблом.

«Швеция — младший брат Финляндии». Шведский приговор своему хоккею после провала на МЧМ Эмоциональная реакция главного тренера, скупые комментарии игроков и неоднозначные рассуждения журналистов.