Игроку сборной Швеции угрожали в соцсетях после поражения — возможно привлечение полиции
После поражения сборной Швеции в матче 1/4 финала молодёжного чемпионата мира со сборной Финляндии (2:3) одному из игроков шведской команды стали поступать угрозы в социальных сетях. Как сообщает Aftonbladet, ассоциация хоккея Швеции планирует обратиться в полицию после того, как сборная прилетит из Эдмонтона домой.
«Мы начали работать над этим через свою службу безопасности. Конечно, такой тон высказываний, какой был в тех комментариях, недопустим. И неважно, молодой это игрок или ветеран. Пока мы знаем только об угрозе одному хоккеисту, но не исключено, что пострадало больше игроков», — отметил директор шведской хоккейной ассоциации Улоф Эстблом.
«Швеция — младший брат Финляндии». Шведский приговор своему хоккею после провала на МЧМ
Эмоциональная реакция главного тренера, скупые комментарии игроков и неоднозначные рассуждения журналистов.
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