Чинахов: не спрашивал у Хартли, как обыграть Канаду, наши тренеры сами это знают

Нападающий молодёжной сборной России Егор Чинахов, получивший травму в матче группового этапа, рассказал, как готовится к полуфиналу МЧМ 2021 со сборной Канады.



«Всё хорошо, отлично себя чувствую. Я помню момент, когда получил травму. Выходил один в ноль, неудачно получилось — врезался в бортик. Пока я не знаю, буду ли играть. Всё решает тренерский штаб, я приму любое решение. Я очень соскучился по игре, очень хочу играть. Жду решения завтра утром.



Товарищеский матч с Канадой, который мы проиграли 0:1? Та игра была хорошая, но мы не реализовали свои моменты. Это был первый матч после карантина, ещё не все втянулись. Против закрытых сборных, таких как Чехия или Германия, тяжелее играть, мы не привыкли к такому хоккею. Но это не оправдание, нужно находить лазейки и выигрывать такие матчи. Матч со сборной Канады — это действительно особенная игра. Это очень интересно и для хоккеистов, и для болельщиков. Кроме того, это полуфинал, нужно выходить и биться до конца.



Боб Хартли пишет мне сообщения? Да, пишет, поздравляет с победой. Спрашивает, как у меня нога. Как обыграть Канаду я его не спрашивал, наши тренеры сами это знают», — передаёт слова Чинахова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Выход сборной России из зоны — просто пародия!» Что пишут перед матчем наших с Канадой А канадские болельщики надеются, что камера TSN на этот раз не даст вылететь на трибуну сразу трём шайбам «кленовых».