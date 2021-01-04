Ларионов: мы готовы быть андердогами и нанести Канаде первый шлепок на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов полагает, что его подопечные не являются фаворитами в полуфинальном матче МЧМ 2021 со сборной Канады.



«Заокеанские эксперты и букмекеры ставят Канаду выше? Я не читаю, что там говорят. Это хорошая мотивация, если нас так ставят. Мы готовы быть андердогами. Но мы верим в ребят, в нашу команду, парни это понимают. Все готовы провести лучший матч на турнире, а может быть, и лучший матч в жизни. Стараемся, чтобы не было лишнего подогрева или накачки.



Всё равно это игра, которая может повернуться в любую сторону. Нужно понимать, что это молодые люди, для которых характерны эмоции, ошибки. Никто из этой команды соперника не боится. Канада очень сильна, она ничего не проиграла, но для нас это хорошая мотивация, чтобы нанести им первый шлепок», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Читал, что создали новую «Красную машину». Жду, что с канадцами Россия полетит вперёд» Прошлогодняя сборная нравилась Брызгалову больше. Он видит изъяны в игре Аскарова, но не считает Канаду сильнее и верит в честность судей.