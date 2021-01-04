Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дилан Строум продлил контракт с «Чикаго» на два года

Дилан Строум продлил контракт с «Чикаго» на два года
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

«Чикаго Блэкхоукс» и форвард Дилан Строум договорились о двухлетнем продлении контракта на $ 6 млн, сообщила пресс-служба клуба.

23-летний Строум забил 12 шайб и отдал 26 передач за «Чикаго» в прошлом сезоне.

«Мы считаем, что Дилан готов сделать следующий шаг в своей карьере и развить успехи, которых он добился за первые два года в «Чикаго». У него отличные голевые инстинкты, он привносит творческий потенциал в нашу команду. Мы очень рады, что он подписал контракт и может присоединиться к нам завтра», – заявил генеральный менеджер и президент по хоккейным операциям Стэн Боуман.

Ранее стало известно, что капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз пропустит старт нового сезона Национальной хоккейной лиги из-за болезни, а 19-летний форвард Кирби Дак, получивший перелом правого запястья в выставочной игре со сборной России (1:0) перед МЧМ-2021, пропустит четыре-пять месяцев.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021