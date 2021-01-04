Дилан Строум продлил контракт с «Чикаго» на два года

«Чикаго Блэкхоукс» и форвард Дилан Строум договорились о двухлетнем продлении контракта на $ 6 млн, сообщила пресс-служба клуба.

23-летний Строум забил 12 шайб и отдал 26 передач за «Чикаго» в прошлом сезоне.

«Мы считаем, что Дилан готов сделать следующий шаг в своей карьере и развить успехи, которых он добился за первые два года в «Чикаго». У него отличные голевые инстинкты, он привносит творческий потенциал в нашу команду. Мы очень рады, что он подписал контракт и может присоединиться к нам завтра», – заявил генеральный менеджер и президент по хоккейным операциям Стэн Боуман.

Ранее стало известно, что капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз пропустит старт нового сезона Национальной хоккейной лиги из-за болезни, а 19-летний форвард Кирби Дак, получивший перелом правого запястья в выставочной игре со сборной России (1:0) перед МЧМ-2021, пропустит четыре-пять месяцев.