Генменеджер «Калгари» отметил игру защитника сборной России Кузнецова на МЧМ-2021

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг заявил, что следит за игрой российского защитника Яна Кузнецова на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. 18-летний россиянин был выбран «огоньками» во втором раунде драфта НХЛ-2020 под общим 50-м номером.

«Для парня его габаритов он отлично двигается», — приводит слова Треливинга в «твиттере» клубный журналист Уэс Гилбертсон.

На МЧМ-2021 Кузнецов провёл в составе сборной России пять матчей и не набрал очков. В ночь с 4 на 5 января сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало — в 2:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.