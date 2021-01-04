Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Калгари» отметил игру защитника сборной России Кузнецова на МЧМ-2021

Генменеджер «Калгари» отметил игру защитника сборной России Кузнецова на МЧМ-2021
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг заявил, что следит за игрой российского защитника Яна Кузнецова на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. 18-летний россиянин был выбран «огоньками» во втором раунде драфта НХЛ-2020 под общим 50-м номером.

«Для парня его габаритов он отлично двигается», — приводит слова Треливинга в «твиттере» клубный журналист Уэс Гилбертсон.

На МЧМ-2021 Кузнецов провёл в составе сборной России пять матчей и не набрал очков. В ночь с 4 на 5 января сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало — в 2:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Готовы нанести Канаде первый шлепок». Смелое интервью с Ларионовым перед полуфиналом МЧМ
По Аскарову у наставника нет никаких вопросов. А будет ли играть Чинахов, пока неизвестно.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021