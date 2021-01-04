Ян Кузнецов: будем применять форчекинг, быстро двигать шайбу и бросать в касание

Защитник молодёжной сборной России Ян Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала МЧМ-2021 со сборной Канады.

«Дерби Россия — Канада — это одна из самых громких вывесок вообще в хоккее. Очень важный матч для нас. Не важно, это полуфинал или финал, мы хотим победить. Будем играть только на победу и стараться выйти в финал.



Как победить? Нужно играть в свой хоккей и быть уверенными в своих силах. Будем применять форчекинг, быстро перемещать шайбу и больше бросать, желательно в касание. Сборная России сейчас в хорошем настроении. Все в предвкушении хорошей игры. Что касается Ярослава Аскарова, то он великолепен. Он очень уверенный вратарь, он вселяет уверенность в остальных, наша задача — как можно лучше играть перед своими воротами, помогать ему.



Месть канадцам за прошлый год? Как я уже сказал, Россия — Канада — это прекрасная афиша. Это всегда интересно. Не имеет значения, что было год назад, мы будем готовы на сто процентов», — сказал Кузнецов в интервью канадской телекомпании TSN.