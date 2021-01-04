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Ян Кузнецов: будем применять форчекинг, быстро двигать шайбу и бросать в касание

Ян Кузнецов: будем применять форчекинг, быстро двигать шайбу и бросать в касание
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Защитник молодёжной сборной России Ян Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала МЧМ-2021 со сборной Канады.

«Дерби Россия — Канада — это одна из самых громких вывесок вообще в хоккее. Очень важный матч для нас. Не важно, это полуфинал или финал, мы хотим победить. Будем играть только на победу и стараться выйти в финал.

Как победить? Нужно играть в свой хоккей и быть уверенными в своих силах. Будем применять форчекинг, быстро перемещать шайбу и больше бросать, желательно в касание. Сборная России сейчас в хорошем настроении. Все в предвкушении хорошей игры. Что касается Ярослава Аскарова, то он великолепен. Он очень уверенный вратарь, он вселяет уверенность в остальных, наша задача — как можно лучше играть перед своими воротами, помогать ему.

Месть канадцам за прошлый год? Как я уже сказал, Россия — Канада — это прекрасная афиша. Это всегда интересно. Не имеет значения, что было год назад, мы будем готовы на сто процентов», — сказал Кузнецов в интервью канадской телекомпании TSN.

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По Аскарову у наставника нет никаких вопросов. А будет ли играть Чинахов, пока неизвестно.
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