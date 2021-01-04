Сборная Швеции получила предупреждение — один игрок не снял шлем во время гимна Финляндии

Молодёжная сборная Швеции получила предупреждение от Международной федерации хоккея. После поражения шведов на МЧМ 2021 в четвертьфинальном матче со сборной Финляндии (2:3) один из хоккеистов младших «тре крунур» не снял шлем во время исполнения финского гимна. Это было расценено как неспортивное поведение, что запрещено правилами турнира.
Напомним, что в ходе встречи Швеция вела со счётом 2:0, но уступила. После окончания матча разочарование шведских хоккеистов было так велико, что трое из них пытались подраться с нападающим финнов Юусо Пярссиненом. В телетрансляцию этот момент не попал, так как камеры в тот момент были сосредоточены на эмоциях победителей, но журналисты, присутствовавшие на стадионе, обратили внимание на действия игроков «тре крунур».
- 4 января 2021
-
11:00
-
10:36
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:31
-
09:15
-
09:00
-
08:49
-
08:20
-
08:05
-
07:59
-
07:41
-
07:35
-
07:31
-
07:18
-
06:00
-
02:25
-
02:14
-
02:10
-
00:00
- 3 января 2021
-
23:57
-
23:52
-
23:41
-
22:47
-
22:27
-
21:56
-
21:12
-
21:06
-
20:53
-
20:26
-
20:17
-
20:11
-
20:10
-
20:01