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Сборная Швеции получила предупреждение — один игрок не снял шлем во время гимна Финляндии

Сборная Швеции получила предупреждение — один игрок не снял шлем во время гимна Финляндии
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Молодёжная сборная Швеции получила предупреждение от Международной федерации хоккея. После поражения шведов на МЧМ 2021 в четвертьфинальном матче со сборной Финляндии (2:3) один из хоккеистов младших «тре крунур» не снял шлем во время исполнения финского гимна. Это было расценено как неспортивное поведение, что запрещено правилами турнира.

Напомним, что в ходе встречи Швеция вела со счётом 2:0, но уступила. После окончания матча разочарование шведских хоккеистов было так велико, что трое из них пытались подраться с нападающим финнов Юусо Пярссиненом. В телетрансляцию этот момент не попал, так как камеры в тот момент были сосредоточены на эмоциях победителей, но журналисты, присутствовавшие на стадионе, обратили внимание на действия игроков «тре крунур».

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Эмоциональная реакция главного тренера, скупые комментарии игроков и неоднозначные рассуждения журналистов.
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