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«Локомотив» поместил в список травмированных нападающих Кудрявцева и Аверина

«Локомотив» поместил в список травмированных нападающих Кудрявцева и Аверина
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» поместил в список травмированных нападающих Павла Кудрявцева и Егора Аверина, сообщается в официальном «твиттере» ярославского клуба. Аверин пробудет в лазарете до 12 января, тогда как Кудрявцев выбыл из строя до 8 февраля.

В нынешнем сезоне 23-летний Кудрявцев принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал 11 результативных передач при показателе полезности "+11" и 10 минутах штрафного времени.

31-летний Аверин сыграл 35 матчей в регулярке, записав на свой счёт пять заброшенных шайб и восемь голевых передач. Российский форвард заработал полезность "+6" и отметился двумя минутами штрафного времени. В среднем за матч Егор проводил на льду чуть больше 14 минут.

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