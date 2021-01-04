Голкипер Леви — о матче России и Канады: у меня мурашки по коже, не могу дождаться начала!
Голкипер молодёжной сборной Канады Девон Леви поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала МЧМ-2021 со сборной России.
«В прошлом году я смотрел финал между Россией и Канадой, была очень плотная, интенсивная игра. Я в предвкушении нынешнего матча с россиянами, надеюсь, что буду играть. Что я чувствую перед матчем Россия — Канада? У меня мурашки по коже! Не могу дождаться начала игры. Я уже играл против русских на международном уровне, с нетерпением хочу сыграть с ними снова. Это всегда очень интересно», — сказал Леви в интервью TSN.
В ночь с 4 на 5 января сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало — в 2:00 мск.
Баттон — о сборной Канады: Леви — настоящий бриллиант этой команды
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