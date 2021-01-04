Холлоуэй: с Россией нужно стараться доводить до конца каждый силовой приём

Нападающий сборной Канады Дилан Холлоуэй рассказал, как его команда будет стараться играть со сборной России в полуфинале МЧМ 2021.

«Конечно, матч между Россией и Канадой — это особенная игра. Мы уже встречались с этой командой до начала турнира, это очень хорошая сборная. Русские играют по своей системе, долго держат шайбу, предпочитают разыгрывать позиционно. Следовательно нам нужно как можно внимательней играть в отборе и стараться доводить до конца каждый силовой приём.

Кроме этого, важна подстраховка, а в отбор нужно вступать максимально высоко, на границе чужой зоны. У них отличный голкипер, большие защитники. Но и у нас Девон Леви играет великолепно, он способен остановить любой бросок», — сказал Холлоуэй в интервью TSN.