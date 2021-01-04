Кравец — о разгроме в матче с «Локомотивом»: отвратительный результат. 1:7 – это позор

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:7).
«Отвратительный результат. 1:7 – это позор. Хотя первые два периода мы боролись, старались. Неплохо начали третий период, забросили. Но после третьей шайбы соперника развалились. Опять у нас было много удалений, два раза играть «три на пять» с «Локомотивом» — это проблема. Нам надо дальше готовиться, впереди игры с «Сочи» и «Нефтехимиком». Будем бороться за плей-офф, надо обыгрывать тех, кто ниже в таблице – вот наши резервы», — цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.
Это третье поражение подмосковного клуба в последних четырёх встречах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 5 января дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Витязь» 8 января в Подольске — с ХК «Сочи».
- 4 января 2021
-
14:35
-
14:06
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:41
-
12:37
-
12:08
-
11:55
-
11:21
-
11:00
-
10:36
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:31
-
09:15
-
09:00
-
08:49
-
08:20
-
08:05
-
07:59
-
07:41
-
07:35
-
07:31
-
07:18
-
06:00
-
02:25
-
02:14
-
02:10
-
00:00
- 3 января 2021
-
23:57
-
23:52
-
23:41
-
22:47