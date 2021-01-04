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Кравец — о разгроме в матче с «Локомотивом»: отвратительный результат. 1:7 – это позор

Кравец — о разгроме в матче с «Локомотивом»: отвратительный результат. 1:7 – это позор
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:7).

«Отвратительный результат. 1:7 – это позор. Хотя первые два периода мы боролись, старались. Неплохо начали третий период, забросили. Но после третьей шайбы соперника развалились. Опять у нас было много удалений, два раза играть «три на пять» с «Локомотивом» — это проблема. Нам надо дальше готовиться, впереди игры с «Сочи» и «Нефтехимиком». Будем бороться за плей-офф, надо обыгрывать тех, кто ниже в таблице – вот наши резервы», — цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.

Это третье поражение подмосковного клуба в последних четырёх встречах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 5 января дома встретится с новосибирской «Сибирью», а «Витязь» 8 января в Подольске — с ХК «Сочи».

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