Детская хоккейная команда попала в ДТП в Челябинской области. В аварии погиб один человек

Детская хоккейная команда попала в аварию в Челябинской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

«Сегодня на трассе М5, между городами Миасс и Златоуст, на встречную полосу с автобусом с юными спортсменами выехал легковой автомобиль. В последний момент машина сопровождения с полицейскими успела выехать наперерез и подставиться под удар. Благодаря этому жертв среди детей удалось избежать. В результате аварии один из пассажиров легкового автомобиля погиб, ещё двое пострадали. В полицейской машине ранен один из сотрудников», — сказано в сообщении.