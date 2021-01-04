Чистяков — о провокациях на МЧМ-2021: желание ответить было, но нельзя команду подставлять

Защитник молодёжной сборной России Семён Чистяков рассказал, как воспринимает провокации со стороны соперников.

«Конечно, тяжело, когда надо всё это сдерживать в себе. Но потом ты понимаешь, что ты не один играешь, ещё на скамейке сидит вся команда. Нельзя команду подставлять, чтобы они потом ложились под шайбы. Поэтому стараешься всё воспринимать и не отвечать им.

Было ли желание ответить? Было, конечно. Чуть можем потолкаться, но потом судьи разнимают. Нам ещё тренеры говорили, что не нужно никому отвечать, потому что это может стать удалением, очень дешёвым. Когда могут сыграть очень грязно против моего друга или напарника по команде. Ты не можешь это так просто оставить, тебе нужно за него заступиться. И порой тяжело, когда нельзя лезть в эти стычки», — цитирует Чистякова Sport24.