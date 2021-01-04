Журналист Мэтисон: Ларионов в свои 60 лет смог бы принести пользу бригаде большинства

Обозреватель Edmonton Journal Джим Мэтисон поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.

«Россия против Канады — это всегда хорошо. Нынче нас ждёт повторение прошлогоднего финала, когда канадцы смогли отыграться со счёта 1:3, забив три гола за семь минут, а капитан команды Баррет Хэйтон сыграл ключевую роль. До начала турнира команды уже встречались, и необходимости в дополнительных разговорах теперь нет.



Наставник канадцев Туриньи немного сумасшедший, когда дело доходит до сочетаний нападающих. Он тасовал каждую тройку атаки в матче с чехами, и каждый раз сочетание отличалось от стартового. Ларионов в свою очередь сильно отличается от прошлогоднего тренера России Валерия Брагина. Ларионов более болтлив, но он человек, который проповедует владение шайбой. У канадцев почти каждый нападающий — первоклассный игрок. У России почти все форварды габаритные и взаимозаменяемые, если не брать в расчёт первое звено с Хуснутдиновым, Подколзиным и Амировым. У русских всё в порядке с физикой, канадцы глубже по составу. «Убийство» меньшинства у сборной России лучше, а сам Ларионов, вероятно, смог бы даже в возрасте 60 лет принести пользу в спецбригаде большинства.



Впрочем, Ларионов — это Ларионов. Один из величайших игроков и член Зала славы, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, большой знаток вина и шахмат. Лучше всего о своих задачах он сказал сам, когда заявил, что хочет послушать гимн России и увидеть российский флаг после окончания турнира», — полагает Мэтисон.