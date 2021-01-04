Таварес — о молодёжной сборной Канады: каждый может внести свой вклад в результат

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес в преддверии полуфинала чемпионата мира 2021 года поделился мнением о молодёжной сборной Канады.
«Мне нравится, что в нынешней канадской команде каждый может внести свой вклад в результат, есть четыре равных звена. Мы видели это в матче с финнами. Меня это восхитило, поскольку все знают, как нелегко играть с Финляндией. Есть лидер Козенс, который очень здорово выглядит в атаке, он впечатляет. Уверен, что в ближайшем будущем мы увидим многих парней из этой сборной в НХЛ.
Какие давление оказывается на сборную Канаду? Конечно, в социальных сетях болельщики требуют только победы и сравнивают с прошлогодним результатом. Соцсети оказывают на хоккеистов дополнительное давление. В то же время нельзя отрицать, что для каждого игрока это возможность завоевать медали», — сказал Таварес.
- 4 января 2021
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