Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Таварес — о молодёжной сборной Канады: каждый может внести свой вклад в результат

Таварес — о молодёжной сборной Канады: каждый может внести свой вклад в результат
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес в преддверии полуфинала чемпионата мира 2021 года поделился мнением о молодёжной сборной Канады.

«Мне нравится, что в нынешней канадской команде каждый может внести свой вклад в результат, есть четыре равных звена. Мы видели это в матче с финнами. Меня это восхитило, поскольку все знают, как нелегко играть с Финляндией. Есть лидер Козенс, который очень здорово выглядит в атаке, он впечатляет. Уверен, что в ближайшем будущем мы увидим многих парней из этой сборной в НХЛ.

Какие давление оказывается на сборную Канаду? Конечно, в социальных сетях болельщики требуют только победы и сравнивают с прошлогодним результатом. Соцсети оказывают на хоккеистов дополнительное давление. В то же время нельзя отрицать, что для каждого игрока это возможность завоевать медали», — сказал Таварес.

У канадца Дилана Козенса на 7 очков больше, чем у лучшего бомбардира сборной России на МЧМ
«Любое звено русских может забить, это огневая мощь». Что пишут в Канаде о матче с Россией
При этом никто не понимает, какие сочетания троек выставит тренер сборной Канады.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021