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Депутат Лебедев: Россия — Канада как «Реал» — «Барселона». Игра, ради которой смотрят МЧМ

Депутат Лебедев: Россия — Канада как «Реал» — «Барселона». Игра, ради которой смотрят МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Российский депутат Игорь Лебедев поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.

«Для меня Россия — Канада как «Реал» — «Барселона». Это классика мирового хоккея. Это игра, ради которой все смотрят этот чемпионат. Жалко, что это полуфинал, а не финал. Нашим молодым пацанам желаю успеха, они хорошо выступают. Это, по сути, последний бой для них. Думать о завтрашнем дне нельзя. Это матч, ради которого все идут в хоккей. Уверен, наша команда приложит максимум усилий, чтобы добиться результата», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Кто победит в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года — Россия или Канада?
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