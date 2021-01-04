Фомичёв: матч с Канадой — вызов для Аскарова. Он будет играть агрессивно

Бронзовый призёр чемпионата России, экс-голкипер сборной России Александр Фомичёв поделился мнением об игре голкипера сборной России Ярослава Аскарова на молодёжном чемпионате мира.

«Игра Ярослава на турнире мне очень нравится, потому что действует он агрессивно – на пределе, на грани, но при этом уверен в своих силах. Эта уверенность чувствуется, передаётся и партнёрам по команде, и защитникам, которые понимают, что будет делать их вратарь. И они Ярославу доверяют. Как и тренерский штаб, который позволяет ему играть на этой грани. Пока это даёт хороший результат. В меня он тоже вселяет уверенность, что всё сделает правильно, хотя иногда и идёт в излишние авантюры.

Он очень хорошо технически подготовлен, здорово перемещается в воротах, и всё это делает предельно уверенно и своевременно, что особенно важно для вратаря – сыграть активно именно в тот момент, когда нужно. Сделаешь поздно – опоздаешь. Сделаешь рано – тебя «шнуранут», получится нехороший момент возле твоих ворот.

Мне как раз нравится, что на пятачке делает Аскаров – за счёт габаритов занимает хорошую позицию и создаёт впечатление, что нападающим соперника просто некуда бросать. Да, иногда он не успевает накрыть шайбу, но не всегда все получается идеально, тем более соперники хорошего уровня.

С чехами и в каких-то других эпизодах можно было сыграть по-другому, но все совершают ошибки. Тем более Ярослав большинство игр провёл на взрослом уровне, он сильно отличается от молодёжного – мышление другое. В матче с канадцами важно дать уверенность своим партнёрам, играть агрессивно, но в пределах разумного.

Например, ему претензии предъявляют за то, что, когда защитник за воротами, Аскаров выкатывается на самый верх площадки и перекрывает игроку соперников обзор. Я так активно не выходил, но он выбрал такую тактику. Здесь есть риск, что нападающий соперника попробует его объехать, заденет, а судьи расценят это как блокировку. Это действительно момент спорный.

Касаемо игры на выходах – Аскаров явно наслаждается тем, что на МЧМ нет вратарской трапеции, которая есть и в КХЛ, и в ВХЛ, и в НХЛ. Тут – катайся сколько можешь, помогай защитникам, лезь в углы. Если осилишь – здорово, великолепно. Ярослав это делает, практически не ошибается – он молодец. Да, надо читать моменты, понимать, что ошибка может дорого команде обойтись, но в целом наш вратарь с этим справляется.

А то, что часто отбивает перед собой – это странный термин, вообще хорошо, что ты эту шайбу отбил. Отбил перед собой – значит, ты в игре, в хорошей позиции. Можно отбить в сторону, но на клюшку соперника, и ты будешь отыгран. Я бы этот термин заменил – отбивает шайбу неудачно. Ты её должен отбивать туда, куда хочешь, но главное, чтобы она не оказалась у соперника на клюшке. И Ярослав крайне редко неудачно отбивает шайбу, он в этом плане молодец.

Аскаров совершенно другой вратарь по сравнению с прошлым МЧМ. В 2020-м мы видели в воротах мальчика. Сейчас – полноценного взрослого голкипера, который себя показывает, в какой-то мере себя продаёт. Он как будто говорит: «Эй, ребята, посмотрите, что я могу, как я могу, гляньте, как я хорош». Он свою работу делает, но впереди два матча.

Для Ярослава игра с канадцами будет тем, чего он ждал. Да, был выставочный матч, но перед ним канадцы толком не играли. Сейчас для Аскарова это будет вызов, он будет играть агрессивно, будет помогать защитникам непременно, так как канадцы оказывают огромное давление, и без помощи голкипера при игре с шайбой за воротами нашим ребятам не обойтись. Думаю, всё будет нормально», – приводит слова Фомичёва Sports.ru.