Расписание матчей 1/2 финала молодёжного чемпионата мира – 2021 на 4 января
На 5 января в плей-офф молодёжного чемпионата мира — 2021 запланированы полуфинальные встречи. Сборная России начнёт игровой день матчем с командой Канады.
2:00 мск. Канада U20 — Россия U20;
5:30 мск. США — Финляндия;
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира — 2021 начался 25 декабря и завершится 6 января. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
В четвертьфинальном раунде сборная России в упорной борьбе справилась с командой Германии (2:1), финны отыгрались с 0:2 и вырвали победу у сборной Швеции (3:2), забросив победную шайбу за 25 секунд до завершения третьего периода, в свою очередь канадцы уверенно обыграли команду Чехии (3:0).
«Любое звено русских может забить, это огневая мощь». Что пишут в Канаде о матче с Россией
При этом никто не понимает, какие сочетания троек выставит тренер сборной Канады.
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