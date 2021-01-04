Вайсфельд: судьи на МЧМ думают только о повышении. Им невыгодно засуживать сборную России

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал тот факт, что полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира Канада — Россия будет обслуживать канадская бригада арбитров.
«Давайте так, кто такие судьи молодёжного чемпионата мира? Это люди, которые стремятся попасть на взрослый чемпионат мира. Нынешний турнир – своеобразный трамплин для них, и они думают только о том, чтобы своей работой заслужить повышение. Им просто невыгодно делать так, чтобы судейство становилось главной темой для обсуждения.
Не знаю, как сейчас, но раньше на МЧМ работали супервайзеры, которые просматривали судей и ставили оценки. Они ставят стрелочки: если стрелочка «вверх», это значит, что арбитр может судить на более высоком уровне. Если стрелочка «в сторону», то пока стоит остаться здесь, а если «вниз» – выходит, этому уровню судья не соответствует. Поверьте мне, судьи в самую последнюю очередь думают, кто там выиграет, а кто проиграет. Главное, что их волнует, – стрелочка «вверх».
Последние годы я смотрю следующим образом: если какие-то судейские решения бросаются в глаза, тогда я это обсуждаю. Но в матче с немцами были пограничные моменты, они «50 на 50», то есть на усмотрение судьи. Лично я не увидел таких моментов, которые бросались в глаза и их стоило бы обсуждать отдельно. Просто судья так решил, он имел на это право. Не нужно давать повода арбитрам удалять, вот и всё», — приводит слова Вайсфельда РИА «Новости».
- 4 января 2021
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