Валуев поделился ожиданиями от матча Канада — Россия в полуфинале МЧМ-2021
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.
«Это игра, ради которой мальчики идут в хоккей. Будет очень интересно. Абсолютно достойные друг друга команды. Так как это молодёжка, то предсказать что-то очень сложно, хотя у Канады, конечно, очень сильная команда. Будем болеть за ребят», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи проходят в Эдмонтоне. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Кто победит в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года — Россия или Канада?
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