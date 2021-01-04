Губерниев: молодёжка — вещь непредсказуемая. Сегодня у Ларионова серьёзнейшая проверка

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира сборных России и Канады.
«Россия — Канада — это матч на все времена, афиша, публика, касса. Молодёжка — вещь непредсказуемая. Можем крупно выиграть, можем крупно проиграть. Да, матч с немцами заставил понервничать. Мы видим, как эти немецкие родоначальники хоккея терзают то нашу основную сборную, то молодёжь. Но будем болеть за парней, желаем им удачи. Я давно знаком с Игорем Ларионовым. Хорошо, что сейчас он работает тренером. Сегодня у него серьёзнейшая проверка. Будем болеть», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
- 4 января 2021
-
18:18
-
18:01
-
17:50
-
17:36
-
17:27
-
17:17
-
17:00
-
16:56
-
16:44
-
16:26
-
16:00
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
14:35
-
14:06
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:41
-
12:37
-
12:08
-
11:55
-
11:21
-
11:00
-
10:36
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:31
-
09:15
-
09:00
-
08:49
-
08:20
-
08:05