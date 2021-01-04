Губерниев: молодёжка — вещь непредсказуемая. Сегодня у Ларионова серьёзнейшая проверка

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира сборных России и Канады.

«Россия — Канада — это матч на все времена, афиша, публика, касса. Молодёжка — вещь непредсказуемая. Можем крупно выиграть, можем крупно проиграть. Да, матч с немцами заставил понервничать. Мы видим, как эти немецкие родоначальники хоккея терзают то нашу основную сборную, то молодёжь. Но будем болеть за парней, желаем им удачи. Я давно знаком с Игорем Ларионовым. Хорошо, что сейчас он работает тренером. Сегодня у него серьёзнейшая проверка. Будем болеть», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.