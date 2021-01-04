Фетисов: возглавив молодёжную сборную, Ларионов ввязался в рискованную историю

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о работе Игоря Ларионова на посту главного тренера молодёжной сборной России.

«Влияние Ларионова на команду? Ты не можешь никак повлиять на команду, с которой взаимодействуешь всего две-три недели. Сейчас он работает с молодыми ребятами, которые сразу после МЧМ вернутся обратно в свои клубы и будут подчиняться другим правилам. У нас нет системы. Возглавив молодёжную сборную, Ларионов ввязался в рискованную историю на самом деле. Лично я не понимаю, зачем он в неё вписался.

Попытаться поменять происходящее в 60 лет — серьёзный вызов. На самом деле молодёжный хоккей — это или стабильная система, к которой ты не имеешь отношения (а Ларионов не имеет к ней никакого отношения), или возможность использовать свой талант и ресурс. Но ничего нового дать этим ребятам, которые воспитаны особым образом, он не в состоянии однозначно. Повторюсь: это тема, требующая системного подхода. Конечно, Ларионов может настроить подопечных на какую-то отдельную игру, но в целом это не его тема. Мы все хотим пожелать Игорю удачи. Он может стать национальным героем, если молодёжка выиграет МЧМ, но может превратиться и во врага.

Общаюсь с Игорем. Прямо говорил ему: «Не понимаю, зачем тебе это нужно — человеку, который в 60 лет дебютировал в роли тренера». На самом деле это серьёзный вызов. Недавно поздравлял Ларионова с юбилеем и сказал: «Игорь, услышь меня. Всё, что ты им говоришь, всё, что с ними произойдёт дальше, — это вообще ни о чём… Ребята вернутся в свои клубы, где другие тренеры и разное направление работы». Но он сказал, что всё знает и умеет. Остаётся лишь пожелать ему удачи. Общаюсь с ним и с другими людьми, связанными с хоккеем, которые остаются в моей жизни», — рассказал Фетисов «RT на русском».